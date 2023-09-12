Авиакомпания раскрыла личность пилота, посадившего самолёт в поле под Новосибирском

В Новосибирской области экстренно сел самолёт, следовавший из Сочи в Омск.

Командиром воздушного судна, следовавшего из Сочи в Омск, был Сергей Белов. Об этом сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

В авиакомпании рассказали, что Белов потомственный пилот. С самого детства он мечтал стать лётчиком, как его отец и дед.

Его дед был военным штурманом в армии, затем летал стратегическим ракетоносцев Ту-16.

Отец Сергея закончил Сасовское летное училище с отличием и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, следом освоил самолет Ту-134 и уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154.

«Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую лётную династию моей семьи», – рассказывал о себе Белов.

Второй пилот самолёт Эдуард Семёнов.

Как ранее писал Сиб.фм, пассажирка самолёта рассказала о первых минутах после посадки в поле под Новосибирском.