«О боже, мы сели!»: пассажирка самолёта рассказала о первых минутах после посадки в поле под Новосибирском

Пассажирка самолёта Сочи-Омск рассказала корреспонденту Сиб.фм о первых минутах после экстренного приземления самолёта «Уральских авиалиний» в Убинском районе Новосибирской области.

Алина отдыхала в Сочи и возвращалась в родной Омск, однако самолёт из-за технической неисправности полетел в Новосибирск, но воздушное судно в итоге пришлось садить экстренно в поле. По данным СМИ, из-за неисправной гидравлической системы.

Алина рассказала, что пассажиры не понимали, что садятся в поле. Экипаж им приказал наклонить головы и объявил о экстренной посадке, а потом уже и о эвакуации. Алина вспоминает, что после приземления весь салон самолёта стал кричать "ура" и хлопать.

«Потом мы увидели, как по салону стал распространяться дым, и все поняли, что ничего не закончилось. Нам кричали бежать подальше от самолёта. Мы побежали в лесок», — отметила собеседница в разговоре с журналистом Сиб.фм.

По её словам, посадка была мягкая, и никто не пострадал. Некоторым людям понадобился нашатырь и валерьянка.

Алина еще на борту записывала подругам голосовые сообщения, с которыми делилась радостными новостями о том, что все выжили.

«О боже, мы сели! Мы бежим по какому-то полю, там что-то с крылом. У некоторых людей истерика и слезы», — говорит девушка корреспонденту.





Сибирячка также поделилась, что разместили их в ДК, дают чай и еду, детям включили мультики. Сейчас люди ждут транспорт. По её словам, часть людей поедут в Омск, а другие – в Новосибирск.



Напомним, пассажир севшего в поле под Новосибирском самолёта рассказала подробности ЧП.