сегодня
12 сентября, 13:26
пробки
5/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 96.50 | eur 103.5
сегодня
12 сентября, 13:26
пробки
5/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 96.50 | eur 103.5
сегодня 11:51
общество

«Экипаж сработал очень грамотно»: пассажир севшего в поле под Новосибирском самолёта рассказала подробности ЧП

Фото: МЧС России

Новосибирский депутат опубликовал видео с одной из пассажирок Airbus A320, севшего в поле.

Пассажирка Airbus A320 «Уральских авиалиний», экстренно севшего в Убинском районе Новосибирской области, рассказала детали происшествия. Видео с жительницей Омска Марией опубликовал во вторник на странице в соцсети депутат Константин Терещенко.

Напомним, ранее была озвучена и предварительная версия случившегося: возможно, у самолёта не сработали закрылки при посадке и отказала гидросистема, поэтому командиру борта пришлось посадить его в поле. Между тем, на борту авиалайнера находились 167 человек.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в