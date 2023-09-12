«Экипаж сработал очень грамотно»: пассажир севшего в поле под Новосибирском самолёта рассказала подробности ЧП

Новосибирский депутат опубликовал видео с одной из пассажирок Airbus A320, севшего в поле.
Пассажирка Airbus A320 «Уральских авиалиний», экстренно севшего в Убинском районе Новосибирской области, рассказала детали происшествия. Видео с жительницей Омска Марией опубликовал во вторник на странице в соцсети депутат Константин Терещенко.
Напомним, ранее была озвучена и предварительная версия случившегося: возможно, у самолёта не сработали закрылки при посадке и отказала гидросистема, поэтому командиру борта пришлось посадить его в поле. Между тем, на борту авиалайнера находились 167 человек.