«Экипаж сработал очень грамотно»: пассажир севшего в поле под Новосибирском самолёта рассказала подробности ЧП

Новосибирский депутат опубликовал видео с одной из пассажирок Airbus A320, севшего в поле.

Пассажирка Airbus A320 «Уральских авиалиний», экстренно севшего в Убинском районе Новосибирской области, рассказала детали происшествия. Видео с жительницей Омска Марией опубликовал во вторник на странице в соцсети депутат Константин Терещенко.