Бастрыкин поручил доложить о проверке по травмированию девочки в парке Новосибирска

В Дзержинском районе Новосибирска 14-летняя девочка получила травмы на веревочной трассе 8 сентября.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах проверки по факту травмирования девочки 14 лет в веревочном парке Новосибирска. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Информационный центр СК России».

Несовершеннолетняя была травмирована в результате падения на землю на территории веревочного парка «Березовая роща» в Дзержинском районе, получив перелом бедра. Ее увезли в больницу.

Следственные органы СК РФ по региону приступили к процессуальной проверке. Руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. предстоит доложить Бастрыкину о ходе проверочных мероприятий, о принятом по итогам процессуальной проверки решении.

Как ранее писал Сиб.фм, Бастрыкин поручил проверить ситуацию с гибелью рыбы в Оби под Новосибирском.