Что известно об экстренной посадке Airbus A320 в поле под Новосибирском — LIFE

Сиб.фм публикует всю информацию об экстренной посадке пассажирского Airbus A320 на поле в Новосибирской области.

— В Убинском районе Новосибирской области приземлился самолёт Airbus A320, который следовал из Сочи в Омск. Посадка произошла утром во вторник на открытой местности — в поле недалеко от села Каменка.

— По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, на борту находились 170 человек, в том числе 23 ребенка. Все пассажиры эвакуировались, пострадавших нет.

— Предварительную версию случившегося в своём телеграм-канале озвучил губернатор Омской области — по словам Виталия Хоценко, это отказ гидросистемы. Кроме того, телеграм-канал «112» утверждает, что у судна в воздухе загорелся один из двигателей.

— Западно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала первое видео с места экстренной посадки самолёта:

— Baza раскрыла личность пилота: им оказался командир воздушного судна Сергей Белов. Он посадил судно вместе со вторым пилотом Эдуардом Семёновым