«Такая посадка — сильное мастерство»: что говорит гендиректор «Уральских авиалиний» о ЧП под Новосибирском

Генеральный директор авиакомпании рассказал о причинах экстренной посадки самолёта в Новосибирской области и о том, что будет дальше.

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов провёл экстренную пресс-конференцию после посадки Airbus A320 в Новосибирской области во вторник, 12 сентября. Сиб.фм собрал самые важные заявления руководителя:

— По словам Скуратова, причиной ЧП стал отказ гидросистемы самолёта. Ранее такую версию выдвинули СМИ, а также губернатор Омской области Виталий Хоценко.

— Экипаж будет временно отстранён от полётов на время проведения расследования ЧП.

— В то же время Скуратов отметил, что экипаж принял верное решение, посадив самолёт в пшеничном поле на территории Убинского района: «Выполнить такую посадку — это сильное мастерство, принять такое решение».

— Самолёт планируют восстановить и продолжить его эксплуатацию. На транспортировку судна с места посадки уйдёт не меньше месяца.

— Все пассажиры самолёта получат по 100 тысяч рублей.

— Внешних поломок самолёта не выявили.

— Пассажиры самостоятельно эвакуировались по трапам и получили багаж.

Напомним, ранее Сиб.фм собрал в одном материале последнюю информацию о ЧП.