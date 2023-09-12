Гендиректор «Уральских авиалиний» назвал причину экстренной посадки самолёта в поле под Новосибирском

По данным руководства авиакомпании, пилоты самолёта, севшего в поле в Новосибирской области, приняли верное решение.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов подтвердил информацию о поломке гидросистемы, как об основной версии ЧП с Airbus A320 в Новосибирской области. Об этом он во вторник сообщил в ходе пресс-конференции.

Скуратов также отметил, что пилоты приняли верное решение в сложившейся ситуации, посадив самолёт в пшеничном поле на территории Убинского района. Экипаж отстранят от полётов до окончания расследования, уточнил гендиректор.

Также Скуратов сообщил, что самолет будет восстановлен и продолжит летать, а все пассажиры получат выплаты по 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее Сиб.фм собрал всё, что известно о посадке самолёта на пшеничном поле в Новосибирской области.