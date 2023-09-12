Девушка из Новосибирска добралась до финала проекта «Выжить в Дубае»

Жительница Новосибирска смогла выйти в финал проекта «Выжить в Дубае».

Дарья Александрова из Новосибирска призналась, что после шоу «Выжить в Дубае» ее стали узнавать на улицах, но при этом ей стали писать массу негативных комментариев. В последней серии проекта она рассказала, что достойно прошла все испытания.

«Мне было непросто в начале пути, потому что я находилась в коллективе, где все люди старше меня. Но я доказала всем, что я не маленькая, не хрупкая и проходила все испытания достойно», — сказала Дарья.

Кроме того, она подчеркнула, что не считает себя звездой. Она отметила, что после проекта на телеканале ТНТ на нее обрушилась волна хейта.

Напомним, что реалити-шоу «Выжить в Дубае» началось в начале лета нынешнего года. В пустыне друг другу противостояли «народная» и «звездная» команды. Главным призом была объявлена сумма в 10 млн рублей.

Вместе с Александровой до финала добралась жительница Красноярска Татьяна Минжуренко от «народной» команды. Что касается «звездной» команды, то там остались актриса Анна Хилькевич и футболист Павел Мамаев. Причем главный приз достался Мамаеву.

Как ранее писал Сиб.фм, финалистка шоу «Выжить в Дубае» из Новосибирска появится на «Шоу Воли» на ТНТ.