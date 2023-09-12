Диетолог Русакова предупредила о вреде избытка соли в организме

Соль задерживает воду в организме, что может приводить к отекам, задержке жидкости.

Кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова рассказала в беседе с Pravda.Ru, избыток соли в организме задерживает воду в организме и приводит к отекам.

«Соответственно, это перегружает сердечно-сосудистую систему, увеличивая объём циркулирующей крови, что тоже может приводить к повышению артериального давления», — объяснила специалист.

При этом, по словам Русаковой, полностью отказаться от употребления соли не получится. Она подчеркнула, что избыток, равно, как и недостаток соли может приводить к развитию заболеваний.

«Когда пища совсем несоленая — может слишком упасть давление, то есть развиться состояние даже головокружения, обмороки и так далее. Поэтому все должно быть в меру», — добавила врач.

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