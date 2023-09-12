Эксперт Калинин назвал возможные причины смертей от арбузов

Смерть после употребления арбуза возможна, если в ягоду вкалывают химические растворы.

Генеральный директор национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин рассказал в беседе с Pravda.Ru, что смертельные случаи после употребления арбуза возможны, если недобросовестные предприниматели вкалывают в ягоды химические растворы для их более красивого вида и быстрого созревания.

«В начале, когда ещё арбузы плохо созревают, а их хочется продать уже на рынке, делается укол, с химическим красителем. И арбуз быстрее, якобы, созревает. Его разрезаешь — он красный. После этого, извините, но можно умереть. Смотря какое вещество туда закачали», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что такое происходит ежегодно, однако это единичные случаи. Академик посоветовал обращать внимание на определенные признаки — ягода должна быть спелой и сочной, добавил он.

Напомним, в Новосибирске отравившуюся арбузом беременную девушку увезли на машине скорой помощи.