«Это второй день рождения»: под Новосибирском пассажиры севшего в поле самолёта ещё не пришли в себя

В данные минуты пассажиры экстренно севшего в Убинском районе Новосибирской области самолёта расположились в местном ДК: никто не пострадал, но многие из 161 пассажиров ещё не пришли в себя.

Авиационный инцидент произошёл утром вторника, 12 сентября. Команда летевшего из Сочи самолёта не смогла посадить его в Омске, предположительно, из-за отказа гидросистемы. Командир воздушного судна смог посадить самолёт в чистом поле Убинского района.

В первые минуты покинувшие воздушное судно пассажиры начали разбегаться в разные стороны. Как рассказывают бывшие на борту люди, они были в шоке от случившегося.

– Вас можно поздравить с днём рождения?

– Мы ещё не поняли.... Мы пролетели над Омском и полетели дальше в Новосибирск, — рассказала одна из пассажирок Мария на видео, которое Константин Терещенко разместил на своей странице «ВКонтакте». – Всё нормально: весь экипаж сработал очень грамотно. Все всё восприняли адекватно и спокойно эвакуировались».

По данным Минздрава, на борту был 161 человек – медицинская помощь понадобилась двум, и то связано это было с обострением хронических болезней.

Согласно последней информации, сейчас составляются списки: кого куда нужно увозить. Многие пассажиры до сих пор потеряны во времени и пространстве.

«Живы, и ладно!»

- отвечают многие из них на вопросы журналистов.