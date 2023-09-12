Под Новосибирском медпомощь понадобилась одной пассажирке севшего в поле самолёта

В Убинском районе Новосибирской области на месте экстренной посадки самолёта в поле сейчас работают сотрудники МЧС и станции скорой помощи: плохо стало только одной пассажирки, и то – из-за поднявшегося давления.

Инцидент произошёл рано утром 12 сентября. Самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно сел возле деревни Московка в 10 километрах от Убинского. На место выехали сотрудники МЧС и скорой помощи.

«3 бригады скорой помощи ЦРБ выехали к месту аварийной посадки сразу после поступления информации о происшествии. Бортпроводники сообщили сотрудникам скорой помощи, что на борту находился 161 пассажир, в том числе два младенца в возрасте меньше года,

- говорится в сообщении министерства здравоохранения Новосибирской области. — По данным медиков, на месте помощь понадобилась только одному человеку по поводу повышения артериального давления. Травм в результате экстренной посадки по предварительным данным никто не получил».

Сейчас медики продолжают дежурить в ДК, где временно разместили пассажиров с рейса «Сочи-Омск». По данным МЧС, на борту находилось 167 пассажиров, 6 из которых – дети. По данному факту возбуждено уголовное дело.