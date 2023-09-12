Под Новосибирском возбудили уголовное дело после экстренной посадки самолёта в поле

Сейчас на месте экстренной посадки самолёта в Убинском районе Новосибирской области работают следователи – возбуждено уголовное дело.

12 сентября самолёт, следовавший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле Убинского района. Сейчас на месте работают спасатели и следователи.

«Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — сообщили в Восточном МСУТ СК России. – В настоящий момент на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

Напомним, ранее была озвучена и предварительная версия случившегося: возможно, у самолёта не сработали закрылки при посадке и отказала гидросистема, поэтому командиру борта пришлось посадить его в поле. Между тем, на борту авиалайнера находились 167 человек.