Глава Убинского сельсовета НСО прокомментировал экстренную посадку самолёта на грунт

Пассажиров самолёта Сочи-Омск, который сел на грунт в Убинском районе, разместят в пункте временного размещения.

Под Новосибирском в Убинском районе сел самолёт, летевший из Сочи в Омск. Предварительно, у него возникли технические неполадки и его отправили на запасной аэродром в Новосибирск, однако КВС принял решение садить самолёт на открытый участок местности. Об этом сообщили Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Глава Убинского сельсовета сообщил корреспонденту Сиб.фм, что сейчас на место направлены специалисты.

«Работаем. Все организованно, на место выехали специалисты», — сказал Владимир Бояркин.

В ГУ МЧС по Новосибирской области отметили, что для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном Доме культуры. На борту были 170 пассажиров, в том числе 23 ребенка. Пострадавших нет.

Напомним, под Новосибирском самолёт приземлился в поле после сигнала тревоги.