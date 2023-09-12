Комбат Панферов из Новосибирска рассказал о проблемах в зоне СВО

Комбат батальона «Вега» из Новосибирска Андрей Панфёров о трудностях в зоне СВО.

Глава элитного батальона «Вега» из Новосибирской области Андрей Панферов рассказал изданию «МК в Новосибирске», какие сложности возникают в зоне СВО к осени 2023 года.

По его словам, в зоне СВО возникают интенсивные стычки, которые имеют локальный характер. В некоторых областях ситуация более устойчивая, в других — менее предсказуемая.

За этот период, которое войска РФ провели в обороне, ее эффективность стала очевидной, отмечает комбат. Подразделения российской армии наносят удары противнику, изнуряют его и предоставляют возможность перейти к контратаке.

«Я вижу, что Вооруженные Силы РФ успешно выполняют свои задачи», — пояснил комбат.

По его мнению, бойцам предстоит столкнуться с дополнительными трудностями в ближайшем будущем. В осенний период выполнение задач становится сложнее из-за увеличения количества осадков и ухудшения качества почвы и грунта.

«С определенной точки зрения, это даже выгодно для нас, так как противник начинает ослабевать, и мы можем достичь успеха на определенном участке», — пояснил Панфёров.

Ранее комбат «Веги» Панфёров прокомментировал замену мобилизованных. Он выразил уверенность, что мобилизованные выполнили задачу ВС РФ, и отметил, что в настоящее время контрактники активно включаются в подразделения.