В Новосибирске комбат «Веги» Панфёров прокомментировал замену мобилизованных

В Новосибирске комбат «Веги» выразил уверенность, что мобилизованные выполнили задачу ВС РФ.

В Новосибирске командир батальона «Вега» Андрей Панфёров поделился своими мыслями насчет эффективности замены мобилизованных на контрактников для службы на передовой в рамках СВО. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Панфёров заявил, что такое решение сейчас является наиболее эффективным. По его словам, призванные в рамках частичной мобилизации смогли выполнить задачу ВС РФ. Панфёров указал на запуск свежих подразделений с новыми бойцами. Он отметил, что в настоящее время контрактники активно включаются в подразделения.

«Теперь замена ими мобилизованных – наиболее предпочтительный вариант, так как у них есть свежая военная подготовка, они прошли курс по военным действиям, на которые идут. Должно получиться органично», — сказал комбат «Веги».

Также Панфёров подчеркнул, что в РФ желающих служить по контракту достаточно много. Он отметил важность помощи этим военнослужащим.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске комбат «Веги» Панферов заявил о переменах на СВО с 15 сентября.