Минздрав показал кадры приземлившегося под Новосибирском самолёта

Минздрав Новосибирской области детально показал приземлившийся в поле самолёт.

В Убинском районе Новосибирской области приземлился самолёт Airbus A320, который следовал из Сочи в Омск. Посадка произошла в поле около села Каменка Убинского района в 09:44.

Пресс-служба Минздрава региона показала кадры приземлившегося самолёта — на них видно почерневшее пространство над левым крылом. Вероятно, там было возгорание.

Причина экстренной посадки — технические неполадки. В самолёте отказала гидравлическая система, и капитан воздушного судна Сергей Белов решил, что сажать самолёт в Омске будет небезопасно. Он хотел долететь до аэропорта Толмачёво в Новосибирске, но из-за нехватки топлива решил приземляться в поле. Вместе со вторым пилотом Эдуардом Семёновым он посадил самолёт, в которым было 167 человек, в том числе 23 ребёнка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Восточный МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Также специальную комиссию организовала Росавиация.