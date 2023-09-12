Мошенники предлагают россиянам установить iOS 17 раньше ее выхода

Специалиста предупреждают, что боты могут завладеть личной информацией, в том числе логином и паролем от учетной записи Apple ID.

Презентация новых смартфонов от Apple совпадает с релизом новой операционной системы iOS 17. На фоне этого мошенники резко активизировались и начали предлагать пользователям установить ее раньше срока, пишут «Известия».

«Пользуясь доверчивостью пользователей, боты могут собирать любую информацию, например, ФИО, номер карты, к которой привязан Apple Pay», — объяснил в беседе с изданием директор Центра Solar appScreener ГК «РТК-Солар» Даниил Чернов.

В свою очередь генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков посоветовал пользователям смартфона не торопиться с установкой новинки. Лучше всего подождать пару недель, убедиться, что на IOS 17 работают все необходимые пользователю приложения, и только потом ставить ее на свой iPhone, добавил он.

Напомним, в Новосибирске мошенники всё чаще представляются сотрудниками суда.