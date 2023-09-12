Мужчина стрелял из автомата в Тихом центре Новосибирска

Неизвестный устроил стрельбу в Тихом центре Новосибирска.

В ночь на 12 сентября в Центральном районе Новосибирска жители услышали стрельбу. Оказалось, стрелял неизвестный мужчина из автомата в багажнике своей машины. Об этом сообщают в Telegram-канале Mash Siberia.

На парковке на Депутатской произошел конфликт между парнем и девушкой с грудным ребёнком. В ходе пререканий парень выкидывал вещи и пытался отобрать младенца, в то время как девушка старалась успокоить его. Поначалу казалось, что степень агрессии уменьшается, и пара собиралась покинуть двор, но тут внимание конфликтующих привлек жилец дома, который, похоже, вывел из себя мужчину. Он начал выяснять отношения с мужчиной с парковки, выругался и пообещал отомстить.

К сожалению, после этого неадекватный человек извлек автомат из багажника своей машины, направил его на автомобиль мужчины, переключил затвор и произвел несколько выстрелов. К счастью, никто из присутствующих не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Якутии водитель мусоровоза наткнулся на тело младенца на свалке. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, что стало причиной его смерти. Согласно одной из версий, младенец мог появиться на свет мертвым.