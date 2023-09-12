Опубликована запись переговоров пилота самолета, приземлившегося под Новосибирском 12 сентября

Запись переговоров пилота экстренно приземлившегося под Новосибирском самолёта опубликовали в сети.

Во вторник, 12 сентября, в Убинском районе под Новосибирском в поле экстренно приземлился пассажирский самолёт. Издание Известия опубликовало фрагменты переговоров пилота с диспетчером.

Пилот сообщил диспетчеру на земле, что у самолета Airbus со 159 пассажирами на борту отказала гидравлическая система, и тот назвал ему курс на ближайшее место, где можно совершить экстренную посадку.

Около 9 часов утра самолёт приземлился. Никто из пассажиров не пострадал, и только одна женщина обратилась за медицинской помощью: у неё поднялось артериальное давление. Всех пассажиров отвезут в аэропорт Толмачёво, чтобы они продолжили рейс до Омска.

Как рассказала одна из пассажирок, экипаж сработал очень грамотно.