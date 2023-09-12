Пассажир приземлившегося под Новосибирском самолёта оставил прощальное сообщение девушке

Один из пассажиров приземлившегося в Новосибирской области самолёта заранее попрощался с любимой.

12 сентября в Новосибирской области экстренно приземлился самолет, летевший из Сочи в Омск. Один из пассажиров перед приземлением отправил прощальное сообщение своей возлюбленной. Скриншот этого сообщения показали в Telegram-канале Mash Siberia.

«Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай зай», — написал мужчина своей возлюбленной.

К счастью, посадка оказалась успешной, и никто из 161 пассажира самолёта не пострадал.

Как рассказывала ранее одна из пассажирок самолёта, ситуация осложнилась тем, что в зоне посадки не было покрытия сотовой связи, и некоторое время после приземления парень не мог отправить женщине сообщения о том, что с ним всё в порядке.

Также гендиректор «Уральских авиалиний» назвал причину экстренной посадки самолёта в поле под Новосибирском. Он подтвердил информацию о поломке гидросистемы, как об основной версии ЧП. Сергей Скуратов также отметил, что пилоты приняли верное решение в сложившейся ситуации, посадив самолёт в пшеничном поле на территории Убинского района. Экипаж отстранят от полётов до окончания расследования, уточнил гендиректор.