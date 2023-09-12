Пассажирам приземлившегося под Новосибирском самолёта выплатят по 100 тысяч рублей

Пассажирам экстренно приземлившегося самолёта в Новосибирской области выплатят компенсации по 100 тысяч рублей.

Утром 12 сентября в Убинском районе Новосибирской области совершил экстренную посадку самолёт Airbus A320, летевший по маршруту Сочи—Омск. Каждый пассажир получит компенсацию по 100 тысяч рублей. Об этом сообщают в Telegram-канале Shot со ссылкой на осведомлённый источник.

Посадка произошла в 09:44 в пшеничном поле около села Каменка в 180 километрах от Новосибирска. При посадке никто не получил сильных травм. Медики на земле оказали помощь двоим пассажирам с повышенным давлением и приступом астмы, еще двоих направили на рентген с предварительным диагнозом "ушиб". Никто из детей не пострадал.

Ранее Сиб.фм публиковал запись переговоров пилота самолета, приземлившегося под Новосибирском 12 сентября.

По разным данным, пассажиров повезут либо на автобусах до Толмачево, либо сразу до Омска.