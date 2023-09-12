Пассажирка из Казахстана рассказала подробности экстренной посадки Airbus A320 в поле под Новосибирском

Жительница Павлодара рассказала о работе экипажа, экстренно севшего самолёта под Новосибирском.

Ольга и Радим Михутдиновы возвращались с отдыха в Сочи. После приземления они должны были уехать на микроавтобусе в родной Павлодар, однако у самолёта возникли проблемы в гидравлической системе, и пилоты приняли решение экстренно садить борт в поле Убинского района Новосибирской области.

Ольга рассказала корреспонденту Сиб.фм, что с мужем испытали большой стресс, и им было страшно.

«Но экипаж молодцы, они хорошо подготовили пассажиров, объяснили, как себя вести, как по трапам спускаться. Они все контролировали», – вспоминает работу экипажа собеседница.

Ольга добавила, что до конца с мужем не понимали, что садятся в поле. По их словам, их предупредили, что ситуация чрезвычайная, и самолёт совершает экстренную посадку, но что в поле, они не догадывались.

Сейчас супруги будут добираться до Омска, чтобы там найти новый микроавтобус до Павлодара», – подытожила собеседница.

«Надо как-то придумывать, как добраться до Павлодара. Нас должен был встретить автобус, но это сейчас не самое страшное», — добавила она.

Как ранее писал Сиб.фм, гендиректор «Уральских авиалиний» назвал причину экстренной посадки самолёта в поле под Новосибирском.