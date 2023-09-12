Пассажиры севшего на поле под Новосибирском самолета прибыли в Омск

Пассажиры приземлившегося на поле под Новосибирском судна приехали в Омск.

На вокзале Омска встретили пассажиров самолета, который совершил аварийную посадку на поле под Новосибирском. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Хоценко о важном».

По словам врио губернатора Омской области Виталия Хоценко, уже сформирована бригада психологов, которые окажут необходимую помощь прибывшим пассажирам, если таковая потребуется. Он подчеркнул, что всем иногородним помогут в плане питания и ночлега. Кроме того, людей обеспечат транспортом, который отвезет их домой.

«Благодарю спасателей МЧС России, медиков, все службы, которые оказывали содействие, а также лично губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова и всю его команду», — написал Хоценко в Телеграм-канале.

Как ранее писал Сиб.фм, опубликована новая запись переговоров пилотов севшего под Новосибирском самолёта.