Педиатр Шабатура объяснила, как правильно сбивать высокую температуру у ребенка

При сильном жаре ребенка нужно раздеть и оставить на нем только носки.

Педиатр «Теледоктор24» Юлиана Шабатура рассказала, если у ребенка поднялась температура выше 38 градусов, его следует раздеть и оставить только в носках, при этом следить за питьевым режимом, пишет «Газета.Ru».

«Если столбик термометра перешел отметку 38,5 С, рекомендуется дать ребенку парацетамол в форме, которая подходит по возрасту, из расчета 10-15 мг на кг веса разово. Или же ибупрофен – 5-10 мг на кг разово», – посоветовала специалист.

Шабатура добавила, после того, как руки и ноги согреются, возможно применение физических методов охлаждения: растирание кожи ребенка полотенцем, смоченным водой.

«Если на фоне всех вышеописанных мероприятий не наблюдается снижение температуры, необходим вызов скорой помощи», – добавила она.

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