Пилот севшего под Новосибирском самолета рассказал, как удалось избежать катастрофы

Второй пилот Эдуард Семенов летает на Airbus-320, приземлившемся на поле под Новосибирском, в течение десяти лет.

В Убинском районе Новосибирской области совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний». Второй пилот этого воздушного судна Эдуард Семенов рассказал, как удалось избежать катастрофы.

По его словам, он трудится в авиакомпании на протяжении десяти лет. До настоящего времени Семенов налетал 7000 часов. Он назвал опытным также командира Airbus A320 Сергея Белова.

«С ним мы летели первый раз. У нас экипажи подготовленные, поэтому слаженность командира со вторым пилотом», — сказал Семенов.

Кроме того, он подчеркнул, что такие ситуации специалисты отрабатывают на тренажерах. Когда воздушное судно совершало экстренную посадку, то Семенов сдерживал эмоции. При этом он допустил, что в будущем они выплеснутся наружу. Слова Семенова передает издание «Известия».

Ранее Сиб.фм писал, что известно об экстренной посадке Airbus A320 в поле под Новосибирском.