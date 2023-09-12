Появились подробности гибели 23-летней девушки из Новосибирска в Дагестане

Девушка из Новосибирска поехала в Дагестан по работе.

В Дагестане 11 сентября два человека погибли из-за падения бетонной стены возле базы отдыха в Чиркее. Об этом сообщили в республиканском МВД.

Среди погибших оказалась 23-летняя фотограф из Новосибирска Батуль Х. Информацию об этом корреспонденту Сиб.фм подтвердила её сестра.

По словам девушки, Батуль поехала на работу в Дагестан, чтобы фотографировать туристов несколько месяцев назад. В тот день она сидела в припаркованной машине, и из-за плохой погоды размыло грунт. В результате бетонная плита упала с 5,5 метровой высоты прямо на автомобиль.

Родственница добавила, что семья пока думает, что делать дальше.

«Мы никакие сборы не открывали, мы узнали часов 10-11 назад. Пока все в шоке, никаких действий особо не принималось», — поделилась собеседница.

Знакомая погибшей рассказала, что Батуль училась в московском вузе и иногда приезжала погостить в родной Новосибирск.

«С нами Новый год отмечала», — вспоминает знакомая фотографа.

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