«Мы бежим по какому-то полю!»: появились жуткие аудиозаписи пассажирки самолёта, севшего в поле под Новосибирском

Пассажирка самолёта «Уральских авиалиний» прислала подругам сообщение после экстренной посадки в поле под Новосибирском.

Пассажирка самолёта «Уральских авиалиний», который экстренно приземлился в поле Убинского района Новосибирской области, записала эмоциональные аудиосообщения подругам. Алина поделилась с ними с корреспондентом Сиб.фм.

«Мы сели! Выходим быстрее, Ева», — кричит жительница Омска своей дочери.

После этого она с дочерью побежала от самолёта по требованию экипажа.

«О боже, мы сели. Мы бежим по какому-то полю!. Там что-то с крылом, загорелось видимо», — говорит Алина в сообщении в первые минуты после происшествия.

Напомним, пассажирка самолёта Сочи-Омск рассказала о первых минутах после экстренного приземления самолёта.

Как ранее писал Сиб.фм, гендиректор «Уральских авиалиний» назвал причину экстренной посадки самолёта в поле под Новосибирском.