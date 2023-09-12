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общество проиcшествия

Появилось первое фото после экстренной посадки самолёта на поле под Новосибирском

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Все пассажиры самолёта выжили после экстренной посадки в Новосибирской области.

В Новосибирской области в Убинском районе самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск совершил экстренную посадку в поле недалеко от посёлка. Предварительно, обошлось без жертв.

Губернатор региона Травников поручил своему заместителю Сергею Семке и главе Убинского района оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам.

Напомним, на борту были 170 пассажиров, в том числе 23 ребенка.

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Дамир Трубников

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