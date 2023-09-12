Причиной посадки Airbus A320 в поле под Новосибирском могла стать ошибка второго пилота

Ситуацию с аварийной посадкой самолета под Новосибирском расследует Росавиация.

Одной из основных версий совершения самолетом Airbus A320 «Сочи – Омск» аварийной посадки в поле под Новосибирском, согласно предварительным данным, является ошибка второго пилота. Об этом сообщил Телеграм-канал «Мэш».

В сообщении отмечается, что второй пилот заключил, что топлива будет достаточно еще на 46 минут. При этом через 22 минуты бак оказался пустым. Когда воздушное судно приближалось к Омску, капитан проинформировал наземные службы о том, что гидравлическая система шасси столкнулась с проблемами.

Экипаж был вынужден выпустить ее вручную. Поскольку взлетная полоса является короткой, было решено добраться до новосибирской воздушной гавани. Поднять шасси обратно уже не представлялось возможным. Топливо расходовалось намного быстрее, нежели обычно.

Также отмечается, что из зеленой гидросистемы полностью вытекла жидкость. Экипажу не удалось долететь до Новосибирска. Принимая во внимание рост расхода топлива, необходимо было вручную пересчитать на калькуляторе показания бортового компьютера.

Как ранее писал Сиб.фм, пилот севшего под Новосибирском самолета рассказал, как удалось избежать катастрофы.