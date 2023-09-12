Прокуратура проверяет приземление самолёта в поле под Новосибирском

В Новосибирской области пассажирский самолёт экстренно приземлился в поле.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в Новосибирской области. По предварительным данным, инцидент произошел из-за технической неисправности, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На борту находилось 159 пассажиров, включая 23 ребенка, а также 6 членов экипажа. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с данным инцидентом. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор.

Ранее Сиб.фм сообщал, что инцидент произошел с пассажирским самолетом, который следовал по маршруту из Сочи в Омск. Вместо посадки в аэропорту назначения, самолет сменил курс и подал сигнал тревоги. Соответствующая информация была зафиксирована сервисом Flightradar.