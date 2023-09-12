Старшеклассница из Читы пообщалась с Владимиром Путиным

Школьница призналась, что получила яркие эмоции от встречи с главой государства.

Школьница из Читы Полина Шутова с самого детства увлекалась компьютерами и всем, что с ними связано. Она научилась создавать 3D модели и простые приложения. Но на этот раз 10-классница взялась за проект покрупнее и разработала приложение для изучения России, сообщает РТК «Забайкалье».

В нем содержится информация о регионах и 3D модели достопримечательностей. Субъектов в программе пока только три – Псковская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край. С этим проектом девушка заявилась на конкурс и попала на встречу с Владимиром Путиным, где рискнула узнать мнение президента о своем творении.

«Да, все можно делать, это, безусловно, полезно. Но, что касается малышей, это все должно соответствовать СанПиНам, так называемым, и специалисты, детские психологи должны точно и ясно нам сказать, где границы применения этих технологий. Но, в целом, почему нет. Надо все использовать, что идет на пользу образовательному процессу», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о целесообразности введения такой технологии в образовательный процесс.

После такой волнующей встречи, Полина призналась, что такое событие стало для нее настоящим толчком вперед. Теперь она решительно настроена доделать приложение и планирует связать свою жизнь с компьютерными технологиями.

Напомним, школьник из Новосибирска Егоренков пообщался с президентом Путиным.