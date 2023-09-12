В Новосибирске подорожала стоимость сотки земли на 14%

В Новосибирской области стоимость сотки земли выросла за год на 14%, однако после летнего роста цен наблюдается некоторое снижение.

Сейчас стоимость сотки земельного участка на небольшом удалении от Новосибирска составляет в среднем 126 тысяч рублей. За минувший год цены выросли на 14%: в сентябре 2022-го цены варьировались на уровне 110 тысяч рублей. Впрочем, в июне показатели достигали максимума – 135,5 тысячи рублей.

Если же брать показатели за три года, то стоимость сотки выросла на 38%. Об этом сообщает агентство недвижимости «ЦИАН». Также риелторы подчёркивают, что стоимость участков в Новосибирске, Бердске и Кольцово выше, а самыми экономичными вариантами оказалась земля в Тогучинском и Черепановском районах.

Кстати, накануне в Заельцовском районе Новосибирска на аукцион был выставлен участок стоимостью 404 миллиона рублей, но на нём уже расположен 18-этажный недострой. Готовность многоэтажки оценивают в 48,95%.