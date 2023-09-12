В Новосибирской области назвали стоимость каждого голоса для кандидатов в губернаторы

Стало известно, во сколько кандидатам в губернаторы Новосибирской области обошлись голоса.

Кандидаты в губернаторы Новосибирской области потратили до 700 рублей за одного избирателя. Такие выводы можно сделать по результатам голосования 8-10 сентября.

На сайте избирательной комиссии в открытом доступе находятся суммы избирательных средств, потраченные каждым кандидатов. Если разделить их на число проголосовавших за этого кандидата, то можно определить, сколько денег было потрачено на один голос.

Евгений Лебедев, кандидат от ЛДПР, вложил 1,326 миллиона рублей из избирательного фонда в свою агитационную кампанию. Таким образом, стоимость одного голоса для этого кандидата составляет 26,7 рубля. Он сумел набрать 49 600 голосов, что составляет 7,14% от общего числа проголосовавших.

Кандидат от партии «Справедливая Россия» Владимир Плотников потратил на агитацию 19,513 миллиона рублей и сумел получить 30 183 голоса, что составляет 4,34% от общего числа проголосовавших. Стоимость одного голоса для него составляет 646 рублей — это на порядок больше, чем у других кандидатов.

Роман Яковлев, выдвинутый КПРФ, использовал 6,42 миллиона рублей для предвыборной кампании и смог получить поддержку 74 512 голосов, что составляет 10,72% от общего количества голосовавших. Стоимость одного голоса для его кампании равна примерно 86 рублей.

Андрей Травников вложил 33,4 миллиона рублей в предвыборную агитацию. Стоимость голоса победителя выборов для него составила 63,5 рубля. Количество голосов, отданных текущему главе региона, составило 526 282, что составляет 75,72% от общего числа проголосовавших.

Напомним, Травников победил на выборах губернатора Новосибирской области после подсчета 100% голосов. Такая тенденция сохранялась и по результатам предварительных подсчётов. Так, вечером после конца третьего дня голосования комиссия обработала 33% голосов, и Травников набирал 75,92% (132 641 голос).

Также после окончания голосования и первых предварительных результатов кандидат в губернаторы Новосибирской области Роман Яковлев прокомментировал итоги выборов. Явка на этих выборах губернатора Новосибирской области была самой низкой в истории, и по мнению кандидата, это связано с отменой прямых выборов глав муниципалитетов.