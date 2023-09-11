Андрей Травников победил на выборах губернатора Новосибирской области

Травников победил на выборах губернатора Новосибирской области после подсчета 100% голосов.

Областная избирательная комиссия Новосибирская комиссия объявила о победе Андрея Травникова на выборах губернатора. По результатам подсчёта всех голосов, он набрал 75,72%.

Такая тенденция сохранялась и по результатам предварительных подсчётов. Так, вечером после конца третьего дня голосования комиссия обработала 33% голосов, и Травников набирал 75,92% (132 641 голос).

После окончания голосования и первых предварительных результатов кандидат в губернаторы Новосибирской области Роман Яковлев прокомментировал итоги выборов. Явка на этих выборах губернатора Новосибирской области была самой низкой в истории, и по мнению кандидата, это связано с отменой прямых выборов глав муниципалитетов. Как считает Яковлев, КПРФ смогла объединить вокруг себя сторонников левопатриотических взглядов и стала ведущей оппозиционной силой в регионе.

Также под Новосибирском избирательный участок посетили Дед Мороз и Снегурочка. У переодетых в новогодние костюмы избирателей в руках был паспорт, изготовленный из подручных средств. При этом Дед Мороз и Снегурочка взяли с собой для голосования настоящие документы, удостоверяющие личность.