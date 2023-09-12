В Новосибирской области жителям сообщили о досрочном подключении отопления

В Новосибирской области жители могут подключить тепло досрочно.

У жителей Новосибирской области будет возможность досрочно подключить отопление. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Когда именно стартует отопительный сезон, информации нет. Соответствующее решение примет мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Сейчас новосибирцы могут передать заявку специалистам теплосетевого подразделения СГК, запросив досрочное подключение тепла.

Совсем скоро теплом должны обеспечить 5 детских садов и 4 медучреждения. Кроме того, у новосибирцев есть возможность подключиться к отоплению до официального начала сезона. Это потребует обсуждения вопроса с соседями и подачи коллективной заявки управляющей компании. Далее она поступит в СГК. Услугу предоставят при наличии технической возможности.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области включили отопление в некоторых школах и детсадах.