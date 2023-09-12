В Новосибирской области включили отопление в некоторых школах и детсадах

Названы районы Новосибирской области, где запущено отопление.

В Новосибирской области готовятся к отопительному сезону жилой фонд и котельные. По словам министра энергетики и ЖКХ Дениса Архипова, на данный момент готовность составляет 95% для жилого фонда и котельных, а теплосети готовы к зиме на 94%.

В нескольких районах области, включая Кыштовский, Усть-Таркский и Северный, уже началось подача отопления в объекты социальной сферы, такие как детские сады и школы. Губернатор Андрей Травников отметил, что и другие районы не должны отставать и должны быть готовы к началу отопительного сезона.

Приоритетом властей Новосибирской области остаётся здоровье детей и их защита от простуды, отметил глава региона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области без вести пропал отправившийся за грибами пенсионер. Последний раз его видели в НСТ Северная Заимка, д. Усть-Тула Болотнинского района. 11 сентября текущего года он отправился собирать грибы, но дома так и не появился.

Также компания Nestle решила не строить завод кормов под Новосибирском.