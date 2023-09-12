В Омске врачи ЦМК встретили пассажиров севшего на поле под Новосибирском самолета

В Омске медики сообщили о наличии всех необходимых медикаментов для пассажиров севшего на поле под Новосибирском самолета.

В Омске врачи встретили пассажиров самолета, совершившего аварийную посадку в поле под Новосибирском. Об этом сообщает «МК в Омске».

Специалисты центра медицины катастроф, встретившие пассажиров самолета Airbus A320, которые прибыли в Омск на электропоезде, готовы оказать им всю необходимую помощь, будь то купирование сердечного приступа или психологическая консультация.

«У нас имеются все необходимые медикаменты, кроме того, если понадобится госпитализация, то здесь же дежурят кареты скорой медицинской помощи, которые отвезут пациентов в городские больницы», — подчеркнула Алена Рутенберг.

Отмечается, что у выходивших из поезда граждан можно было увидеть на глазах слезы. Они все еще не могут поверить, что им удалось спастись. Пассажиры Airbus A320 желали побыстрее оказаться дома, чтобы обнять родных и близких.

Как ранее писал Сиб.фм, жительница Омска встретила мужа, находившегося на борту севшего под Новосибирском Airbus.