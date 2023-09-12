Жительница Омска встретила мужа, находившегося на борту севшего под Новосибирском Airbus

Жительница Омска, муж которой был на борту совершившего аварийную посадку под Новосибирском самолета, призналась, что верит в Бога и ангела-хранителя.

Жительница Омска Вера Прокофьева пришла на железнодорожный вокзал, чтобы встретить мужа, находившегося на борту севшего в поле под Новосибирском самолета. Об этом сообщает «МК в Омске».

Омичка пришла вместе с собакой Василисой. По словам Веры Прокофьевой, она узнала о случившемся с Airbus из новостей. Причем она испугалась не сильно, поскольку на то были свои причины. Она рассказала, что ее супруг является офицером, он находился на передовой СВО в течение девяти месяцев, и она уже привыкла к страху. Свою собаку Вера назвала «единственным ребенком в семье».

«Я верю в Бога, и в ангела-хранителя, который у моего мужа очень сильный», — сказала жительница Омска, добавив, что ее муж до посадки в самолет получал лечение в госпитале.

Как ранее писал Сиб.фм, «Уральские авиалинии» поблагодарили бортпроводников севшего под Новосибирском Airbus A320 за профессионализм.