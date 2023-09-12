В Югре группа подростков сломала позвоночник 10-летней девочке

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Югре Следственный комитет устанавливает все обстоятельства травмирования 10-летней жительницы Нефтеюганска, на которую напали подростки, пишет ugra-news.

Известно, что учащиеся 7-8 классов начали оскорблять и бить ребенка, а также испытывать на ней борцовские приемы, после одного из которых девочка упала на спину, не смогла встать и даже пошевелиться. В итоге пострадавшую госпитализировали с ушибом грудного отдела позвоночника. В больнице поставили диагноз «перелом 6 позвонка».

«По поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по данному сообщению следователями начата доследственная проверка»,— сообщили изданию в ведомстве.

Напомним, следователи Новосибирска проверят сообщение об избиении ребенка в больнице.