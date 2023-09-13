Бастрыкин потребовал доклад о посадке самолёта в поле под Новосибирском

СК расследует уголовное дело после экстренной посадки пассажирского самолёта в Новосибирской области.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России представить доклад о ходе расследования уголовного дела, касающегося авиационного происшествия в Новосибирской области.

По данным СК, 12 сентября воздушное судно, выполняющее рейс «Сочи-Омск», совершило аварийную посадку на открытом участке местности в Убинском районе Новосибирской области по технической причине. В результате происшествия никто из находившихся на борту не пострадал.

Уголовное дело расследуется следственными органами Восточного Межрегионального следственного управления на транспорте СК России по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Напомним, ранее эксперты раскритиковали действия экипажа самолета после посадки в поле под Новосибирском.