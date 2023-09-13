«Держите язык за зубами»: стало известно о рассылке пилотам после приземления самолёта под Новосибирском

Пилотов самолета после посадки под Новосибирском попросили не давать комментарии.

После экстренной посадки самолета Airbus A320 в поле под Новосибирском пилотов и бортовой экипаж попросили не давать комментарии. Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина" утверждая, что эта информация находится во внутренней рассылке компании "Уральские авиалинии".

«Насчёт сегодняшнего случая напоминаю: держите язык за зубами в комментариях, распространении, при участии в дискуссиях, откуда может быть утечка информации! Вся информация под контролем!», — приводится якобы выдержка из внутренней рассылки авиакомпании.

По информации осведомлённого источника, такую информацию до пилотов довёл лётный директор «Уральских авиалиний» Сергей Глазков на собрании с командно-инструкторским составом.

Напомним, Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в пшеничном поле Убинского района 12 сентября. На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа. Среди пассажиров были 23 ребёнка. Никто на борту не пострадал.

Во время полёта в Омск произошел отказ гидравлической системы, что вызвало опасение экипажа о недостатке длины взлетно-посадочной полосы аэропорта. Пилоты приняли решение перенаправить самолет в Новосибирск. Однако по пути у них иссякло топливо, и они были вынуждены совершить аварийную посадку в поле около села Убинское.

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолёт начал терять высоту уже над Барабинском Новосибирской области, параллельно теряя скорость. В течение 11 минут судно снизилось с 18 тысяч футов (5486 м) до 7225 футов (2202 м). Недалеко от села Каменка самолёт пропал с радаров — предположительно, по этой причине изначальным местом происшествия в СМИ называли этот населённый пункт. В результате судно приземлилось в пшеничном поле в районе села Убинка.