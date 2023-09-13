«Его задушили»: в Новосибирске родители загадочно погибшего парня заявили об убийстве

В Новосибирске похоронили 20-летнего парня, тело которого нашли в частном секторе 9 сентября.

В Новосибирске 13 сентября состоялись похороны 20-летнего Павла З., которого нашли мёртвым 9 сентября в частном секторе на улице Авиационной. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила его мама.

Отчим погибшего рассказал Сиб.фм, что Павла задушили неизвестные, однако в деле подозреваемых нет.

По его словам, на похоронах к нему подошел друг Павла и сказал, что встретил человека по имени Андрей в магазине, который заявил, что якобы знает убийцу.

«Некий Андрей сказал, что знает убийц, но не стал называть их имена. Друг Павла передал эту информацию полиции», — сообщил Александр.

Кроме этого, Александр поделился, что после вскрытия ему сообщили, что результаты будут только через 40 дней.

«При опознании тела я полиции указал, что Павел был весь в крови и в грязи. А они выставляют версию, что человек просто умер. Он не курил, не пил, прошёл на завод по всем параметрам», — поделился он.

Также отчим добавил, что ему посоветовали не обращаться в прокуратуру, так как, если они подадут заявление, то придется делать эксгумацию тела для дальнейшего расследования.

«На месте, где его обнаружили, даже не вызывали криминалистов и экспертов. Там много всего непонятного. Нам навязывают, что это просто несчастный случай», — сетует собеседник.

Александр с матерью надеются, что виновных в смерти Павла найдут.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм сообщили, что в настоящее время проводится проверка. По результатам судмедэкспертизы будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, сослуживцы Павла также утверждают, что его убили неизвестные. Они рассказали, что он вернулся с армии в июне и мечтал работать на Чкаловском заводе, куда должен был выйти в понедельник, 11 сентября.