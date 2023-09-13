«ЭкоНива» прокомментировала пожар на своём складе под Новосибирском

Владельцы загоревшегося под Новосибирском склада прокомментировали пожар.

Утром в среду, 13 сентября, в посёлке Маслянино под Новосибирском загорелся склад на площади 900 квадратных метров. Пресс-служба компании, которой принадлежит склад, прокомментировала Сиб.фм этот инцидент.

Директор по коммуникациям ГК «ЭкоНива» Ирина Синицына подтвердила, что на месте старого неэксплуатируемого склада сибирского подразделения группы произошло возгорание, жертв и пострадавших среди сотрудников нет, представители компании оказывают всяческое содействие следствию.

Причины пожара и нанесённый ущерб устанавливаются.

Вызов в пожарную часть от очевидцев поступил в 8:15. Прибывшие пожарные увидели, что крыша склада полностью горит. Пожар тушили 12 человек и 3 единицы техники.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ночью загорелся частный дом в Ленинском районе.