«Это не памятник!»: в Новосибирске учитель выступила в суде в защиту главы Центрального округа Канунникова

В Железнодорожном районном суде Новосибирска продолжают рассматривать уголовное дело главы Центрального округа Сергея Канунникова о халатности из-за сноса стелы – на очередном заседании выступила учитель истории, директор лицея №159 Татьяна Горбачёва: она заявила, что стела, посвящённая 45-летию Победы в ВОВ, не является памятником.

12 сентября в Железнодорожном суде Новосибирска продолжилось рассмотрение уголовного дела Центрального округа Сергея Канунникова, которого обвиняют по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). На скамье подсудимых чиновник оказался после того, как около ТРК «Ройял Парк» была снесена стела, посвящённая 45-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подробно всю хронологию, связанную со сносом памятного знака, а также как начинался скандал, вы найдёте по этой ссылке.

Уже несколько заседаний подряд в суд приходят свидетели защиты – в основном это представители ветеранских организаций. 12 сентября в суде показания дала и директор лицея №159, учитель истории Татьяна Горбачёва.

— Ваше мнение: эта стела является памятником? – прозвучал вопрос адвоката Канунникова;

— На сегодняшний день – нет, — уверенно отвечает Татьяна Горбачёва.

— А на какой момент может являться? – продолжает допрос защита;

— Если будет установлен в другом месте, и по отношению к этому памятнику будут осуществляться некие верные ритуалы, тогда, может быть, это может стать памятником со временем,

- уверена Татьяна Горбачёва.

Также педагог отметила, что детей к стеле не приведёшь, потому что она находится в небезопасном месте. Директор лицея призналась, что о памятном знаке учителя из её школы даже не знали.

Аналогичную позицию поддержала и пенсионерка, руководитель музея истории приборостроительного завода Светлана Волкова. Она заявила, что 30 лет прожила рядом с памятной стелой и даже не знала об её существовании.

«Я одно время проживала рядом со стелой, проходила на работу каждый день. Никогда не обращала внимания, что это – стела, памятник. Абсолютно никогда не обращала внимания. Наше предприятие очень следит за памятниками, часто бываем на всяких мероприятиях, и вдруг узнаём, что это – памятник! Оказывается, это – стела, мы были очень удивлены,

- рассказывает в суде Светлана Волкова. – В 2021 году мы узнали, сходили посмотрели: в таком месте стоит стела, и она совершенно не вписывается, мимо проходя, её никто не замечает!»

В конце заседания выступал начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Георгий Жигульский. Он всех запутал тем, что рассказал о переписке с администрацией Центрального округа в 2017 году: одни чиновники называли объект – движимым, а другие недвижимым имуществом.

«Начну с того, что порядок объявления бесхозяйными недвижимых вещей установлен нормативными актами, по движимому имуществу такого акта нет, — рапортовал в суде Георгий Жигульский.

– Есть право у муниципалитета обращаться в суд с признанием вещей брошенными, бесхозяйственными. Подчеркну, право, а не обязанность. В полномочиях Центрального округа и у главы таких обязанностей нет».

В итоге, подразделение Жигульского рекомендовало подчинённым Канунникова обратиться в департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии. На этом попытка вернуть бесхозяйное имущество на баланс муниципалитета и закончилась. После скандала стелу отреставрировали и вернули на место, а вот судебное разбирательство продолжается до сих пор.