В Новосибирске директор лицея заявила, что стела в честь героев ВОВ не является памятником

В Железнодорожном районном суде Новосибирска продолжается рассмотрение уголовного дела главы Центрального округа Сергея Канунникова: с каждым заседанием группа поддержки чиновника растёт. 12 сентября учителя, депутаты и труженики Заельцовского района и вовсе пришли к выводу, что стела и не так уж важна, и ей не место на Красном проспекте.

12 сентября коридор Железнодорожного районного суда похож на съезд актива КПРФ. Здесь можно встретить самых деятельных пенсионерок Центрального округа. Обсуждают активистки и прошедшие выборы, и отсутствие депутатов на округах.

Среди толпы женщин и сам виновник массового собрания – глава Центрального округа Сергей Канунников, который стал фигурантом уголовного дела по статье «Халатность». Чиновник с удовольствием рассказывает о своей группе поддержки, а вот в том, что всё так вышло – винит журналистов. При этом закончить вопрос – не даёт.

– А почему тогда под гнётом общественности....?

– Нет! Не под гнётом общественности! По указанию Александра Ивановича Бастрыкина и с подачи вашего СМИ! Вы плохо писали о нас, обо мне....

Далее Сергея Канунникова обрывает адвокат в интересах судебного следствия, а корреспондент Сиб.фм восстанавливает хронологию с активными гиперссылками ради исторической справедливости.

Шёл мимо корреспондент Сиб.фм...

Действительно, всё началось с того, что 28 июня прошлого года Сиб.фм написал о стеле, посвящённой героям Великой Отечественной. корреспонденты издания заметили, что памятный знак возле ТРК «Ройял Парк» весь изрисован надписями, а Георгиевская лента попросту закрашена. На стеле вовсю клеили объявления коммерческого характера. В мэрии Новосибирска по горячим следам не смогли прокомментировать ситуацию. Но к 7 июля в горадминистрации решили отреагировать на обращение. В мэрии заявили, что в последний раз стелу обновляли в 2021 году, в этот же период её очищали от продуктов жизнедеятельности вандалов.

А далее следовало объяснение, что памятный знак всё равно снесут, так как на этом месте запланировано строительство гостиницы. Куда стелу собираются деть – объяснений не было.

Ещё через месяц, 8 августа, стелу в честь героев Великой Отечественной войны демонтировали. К этому времени общественность уже заинтересовалась объектом, установленным в 90-х годах и давно забытом.

10 августа в Telegram-канале мэрии Новосибирска разместили сообщение, объясняющее, где в данный момент находится памятник. Чиновники заверили, что стела находится на реставрации и скоро займёт достойное место в Центральном округе Новосибирска – с ним пока в администрации определяются.

Ещё спустя две недели, 24 августа 2022 года, стало известно, что в Центральный аппарат Следственного комитета России поступило письмо от жителей Новосибирска, которые просили проверить законность сноса стелы, посвящённой 45-летию Победы в ВОВ.

2 сентября на сложившуюся ситуацию предпочли отреагировать в мэрии Новосибирска и сообщили, что снесённую стелу установят на территории госпиталя ветеранов №2 в Новосибирске. Открытие было запланировано на 3 ноября, а идею поддержали представители ветеранских организаций.

Уже 11 сентября стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сноса стелы. Пока конкретного обвиняемого нет: дело завели по факту.

Ещё через три дня итоги своей проверки обнародовала прокуратура: выяснилось, что стела в честь героев ВОВ не числится в реестре муниципального имущества Новосибирска. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что чиновники не заботилась о сохранности стелы, а реестр мемориальных сооружений об увековечивании памяти погибших при защите Отечества в мэрии не ведется должным образом.

А уже 19 сентября в мэрии Новосибирска сообщили, что вернули стелу на место «из-за жарких споров». Правда, конструкция была установлена на фундамент не полностью: не хватало изрисованного вандалами полотна.

«Основной баннер, пострадавший от вандалов, будет приведен в порядок. Дальше будем обсуждать с Советом ветеранов Заельцовского района — как проводить реконструкцию, в какие сроки, что делать с элементами, утратившими первоначальный вид,

— прокомментировал тогда ситуацию глава Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Сергей Канунников. — Изменение местонахождения памятного знака – даже на время работ по его реконструкции — вызвало большие споры. Нам пришлось прервать работу по восстановлению, и вернуть всё на исходную позицию. Считаем, что сейчас важнее всего снять разногласия, а не нагнетать ситуацию».

Тем временем, Александр Бастрыкин продолжал требовать наказать виновных. И, несмотря на то, что через 200 метров, на площади Калинина, в ноябре открыли новую многомиллионную стелу «Новосибирск — город трудовой доблести», перед наступлением нового-2023 года главу Центрального округа обвинили в «Халатности».

«Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Минимальное наказание по статье — штраф до 120 тысяч рублей, максимальное — арест на срок до трех месяцев», — говорилось в сообщении СКР.

В конце апреля дело ушло в Железнодорожный районный суд, Сергей Канунников всегда отрицал свою вину. Сейчас в самом разгаре допрос свидетелей.

Учитель истории: «Это – не памятник!»

Судебный процесс превратился в площадку, где спорят об истории: здесь выступают и депутаты, и общественники, и учителя – и все в защиту Сергея Канунникова. 12 сентября первой допросили директора лицея №159 Татьяну Горбачёву. Учреждение находится на территории Центрального округа, но, как следует из карты, это не самое ближайшее учебное учреждение от стелы, посвящённой 45-летию ВОВ. Позиция директора, учителя истории, мягко говоря, удивляет.

— Ваше мнение: эта стела является памятником? – прозвучал вопрос адвоката Канунникова;

— На сегодняшний день – нет, - уверенно отвечает Татьяна Горбачёва.

— А на какой момент может являться? – продолжает допрос защита;

— Если будет установлен в другом месте, и по отношению к этому памятнику будут осуществляться некие верные ритуалы, тогда, может быть, это может стать памятником со временем, — уверена Татьяна Горбачёва.

Также директор лицея заявила, что детей к этой стеле водить не будут, так как она находится в небезопасном месте. А вот Сергеем Канунниковым и его подходом к патриотическому воспитанию детей в школе все восхищены...

«30 лет не замечали!»

Далее также выступали представители ветеранских организаций. Светлана Волкова руководит музеем истории приборостроительного завода. Почти всю сознательную жизнь живёт в районе площади Калинина, но стелу даже не замечала.

«Я одно время проживала рядом со стелой, проходила на работу каждый день. Никогда не обращала внимания, что это – стела, памятник. Абсолютно никогда не обращала внимания. Наше предприятие очень следит за памятниками, часто бываем на всяких мероприятиях, и вдруг узнаём, что это – памятник! Оказывается, это – стела, мы были очень удивлены,

- рассказывает в суде Светлана Волкова. – В 2021 году мы узнали, сходили посмотрели: в таком месте стоит стела, и она совершенно не вписывается, мимо проходя, её никто не замечает!»

Пенсионерка говорит, что как только было выявлено это несоответствие, сразу было решено обратиться в районный совет ветеранов. Это произошло ещё в 2021 году: пенсионерка заявила, что бдительность проявили, но дальше просто ждали, что в администрации этот вопрос решат. В своих ответах руководитель ветеранской организации настаивает, что именно в этом месте стела не несёт исторической нагрузки.

«Нет! Это не памятник. Она даже когда стояла: написано «1941-45 гг.» и всё! Я не считала её памятником»,

- уверенно повествует пенсионерка;

— А что она для вас? – продолжает допрос адвокат Канунникова;

— Ну сейчас, когда поднялся такой вопрос, то нужно всё в норму привести, чтобы он не памятником, но памятной стелой стал. Я даже день назад была – постояла, ну, нет, не место, — отвечает пенсионерка.

Светлана Волкова очень много рассказывала о том, какие патриотические мероприятия проводит её общественная организация, но стела никак не ассоциировалась у пенсионерки с памятным знаком: мол, обстановка не та, свечи не зажигаются, цветы не возлагаются...

После того, как выступление в суде было закончено, лидер ветеранской организации предпочла остаться в зале заседания, шумно развернула конфетку. А когда у группы поддержки в очередной раз зазвучал бодрый рингтон с коммунистической композицией, Светлана Волкова была удалена судьёй из зала заседаний.

«Он её спасти пытался»

Защитой в качестве свидетеля был приглашён и депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев. Народный избранник также участвовал в пленумах, на которых решался вопрос о переносе стелы, посвящённой героям ВОВ (когда они проводились точно — дату не назвал ни один свидетель: все говорили, что летом прошлого года). Он менее категорично, но также высказал мысль о том, что стеле на Красном проспекте – не место.

«На мой взгляд он (Сергей Канунников – прим. Ред.) попытался спасти эту стелу. Волей судеб она оказалась на частной территории, к Сергею Ивановичу обратились, были приняты меры,

- выступил с речью в суде Игорь Украинцев. – И всё должно было состояться, но включение в процесс, если можно так выразиться журналистского взгляда, на мой взгляд, где-то не очень объективного, оно перевернуло ситуацию с ног на голову».

Далее депутат высказал своё мнение о том, что Сергей Канунников пошёл навстречу общественникам, но в результате оказался в этой истории крайним. Стела находилась в частных руках и реальных механизмов повлиять на ситуацию у администрации Центрального округа не было, а выделение бюджетных средств грозило другой уголовным делом о растрате.

«Здесь как раз следующая ситуация: во избежание того, чтобы эта стела сгинула в небытие, было принято решение, чтобы она была сохранена и перенесена в то место, где она будет востребована, чтобы этот памятный знак не сгинул в частных руках, — продолжает Украинцев.

– Я говорю о переносе стелы с этого места, с частной земли, с проезжей части на территорию госпиталя, где бы была возможность возлагать к ней цветы».

Гособвинитель Анжелика Егорова задала вопрос свидетелям защиты: «а что мешало возлагать цветы в этом месте?» На это все спикеры уклончиво отвечали примерно одно и то же: «место не то!». Хотя простояла она там ранее более 30 лет...

Движимое или недвижимое имущество?

В конце заседания всех окончательно запутал начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Георгий Жигульский. Он также выступал в суде в качестве свидетеля со стороны защиты.

Он признал, что ещё в 2017 году в адрес мэрии поступало письмо от представителей администрации Центрального округа о том, что на Красном проспекте находится «бесхозяйная вещь» в виде стелы. Но вот дальше чиновники запутались: движимое это или недвижимое имущество.

«Начну с того, что порядок объявления бесхозяйными недвижимых вещей установлен нормативными актами, по движимому имуществу такого акта нет, — рапортовал в суде Георгий Жигульский.

– Есть право у муниципалитета обращаться в суд с признанием вещей брошенными, бесхозяйственными. Подчеркну, право, а не обязанность. В полномочиях Центрального округа и у главы таких обязанностей нет».

В итоге, в переписке между мэрией Новосибирска и её структурным подразделением возникла путаница: в одних письмах стела – движимое имущество, у других – недвижимое. В департаменте земельных и имущественных отношений предложили обратиться с «движимым» имуществом в департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии. В Центральном округе же решили: о «бесхозяйном» имуществе предупредили, на этом дело и заглохло до лета 2022 года, когда корреспондент Сиб.фм шёл мимо, а ветеранские организации разглядели стелу и думали, куда её деть, но "ни в коем случае речи не было о демонтаже или сносе" – эти слова вызывали кучу негативных эмоций у команды защиты Канунникова...

«Не того обвинили!»

В общем, как посчитали все приглашённые свидетели: виновен точно не Сергей Канунников. От своих претензий уже даже отказался Белокриницкий — автор письма Бастрыкину. Общественник считает, что в халатности обвинили не того.

Десант выступающих в суде пенсионерок тоже в этом уверен: Сергей Канунников – завсегдатай патриотических мероприятий, и он просто не мог «загубить» стелу, посвящённую героям ВОВ. О том, почему её довели до такого критического состояния за последние 30 лет философски ответил депутат Украинцев:

«Да это мы с вами все виноваты, и я, и вы»,

- обратился Игорь Украинцев к представляющим гособвинение прокурорам.

Прокурорам этот выпад не очень понравился — представители обвинения готовиться к следующему судебному заседанию. Между тем, надо отметить, что скандал со стелой закончился тем, что в Новосибирской области провели ревизию сооружений, возведённых в память о героя ВОВ – часть из них отреставрировали и с помощью прокуратуры поставили на баланс муниципалитетов.