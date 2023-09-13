Мать с тремя детьми утонула в канаве после ДТП в Омской области

В Омской области в результате ДТП погибла мать с тремя детьми.

Мать и трое ее детей погибли в результате утопления в придорожной канаве. По данным МВД, женщина вместе с маленькими детьми отправилась к родственникам для работы по сбору картошки. В то время как ее муж, узнав о пропаже семьи, не сразу начал их поиски.

ДТП произошло в Большеуковском районе. Сообщение о происшествии поступило в 01:40 в МО МВД России «Тюкалинский». По предварительным данным, 26-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21093, двигалась по грунтовой дороге в направлении деревни Поспелово. На расстоянии 4 километров от трассы Тюкалинск — Большие Уки она не справилась с управлением и съехала в кювет, который был заполнен водой. В результате автомобиль перевернулся, а водитель и трое несовершеннолетних пассажиров — два мальчика в возрасте 12 и 7 лет, а также девяти месячная девочка — утонули.

По информации УМВД по Омской области, женщина получила водительское удостоверение в этом году и не привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Младший ребенок находился на заднем сиденье в автолюльке.

Региональная прокуратура Омской области взяла на себя контроль за ходом проверки данного ДТП. Ведомство отметило, что муж погибшей женщины, зная о том, что она с детьми отправилась к родственникам, чтобы заниматься сбором картошки, не сразу начал их поиски. Автомобиль, который почти полностью оказался под водой, был обнаружен уже ночью.

Напомним, жительнице Новосибирска удалили кожу после страшного ДТП.