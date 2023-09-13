Педиатр Бакшутова объяснила, как правильно помочь ребенку при диарее

Первая помощь для ребенка — дробное питье.

Педиатр «Теледоктор24» Дарья Бакшутова рассказала в беседе с «Газетой.Ru» , что при диарее ребенок теряет много жидкости, что приводит к обезвоживанию организма.

«Первая помощь, которую должны оказать родители, — это своевременное дробное питье. Почему именно дробное? Диарея может сопровождаться рвотой, поэтому восполнение водных потерь должно производиться постепенно, небольшими глотками и с соблюдением интервалов (пять-десять минут)», – объяснила специалист.

Кроме того, врач посоветовала обеспечить ребенку постельный режим, доступ к санитарной комнате и щадящее питание небольшими порциями.

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