Пенсионерке из Новосибирска прокуроры помогают избавиться от навязанных мошенниками долгов

В Кировский районный суд Новосибирска поступил иск от прокуроров, в котором они требуют освободить 76-летнюю пенсионерку от навязанных мошенниками кредитов в трёх банках.

12 сентября в Кировский районный суд поступил иск от прокуроров, который они подали в защиту интересов 76-летней Галины Полянской. Женщина после атаки мошенников взяла кредитов на общую сумму 559 974,67 рублей в трёх банках, а потом перечислила их на указанный счёт.

«В судебном заседании прокурором Кировского района Новосибирска уточнены заявленные исковые требования к трём банкам, которые приняты судом к производству. Согласно доводам исков кредитные денежные средства, полученные Полянской Г.В., были ею переведены на счета третьих лиц, — говорится в сообщении Кировского районного суда.

- Истцом в настоящее время признаются кредитные договоры, заключенные между Полянской Г.В. и банками. Истец полагает, что в момент заключения договоров Полянская Г.В. не понимала значение своих действий и не могла руководить ими».

В каждом из трёх случаев прокурор требует признать недействительными договоры потребительского кредита, примененье последствия недействительности ничтожной сделки. Дальнейшее разбирательства по существу состоится 6 октября.

Напомним, ранее новосибирские полицейские рассказывали корреспонденту Сиб.фм о самых частых уловках телефонных мошенников, и о том, как постараться не попасться на их крючок.