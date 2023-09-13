Почти половина всех взятых сибиряками образовательных кредитов пришлось на август

Аналитики Сибирского Сбербанка отметили повышенный спрос на образовательные кредиты в преддверии начала учебного года.

Так, только в августе сибиряки взяли на учебу свыше 303 миллионов рублей — это почти половина от общей суммы образовательных кредитов с начала года. Для сравнения, вторым по востребованности стал февраль — за этот месяц клиенты взяли 90 миллионов рублей.

Всего же с начала года банк выдал своим сибирским клиентам более восьмисот миллионов рублей на образование.

«Поддержка образования — важная задача для Сбера, и мы хотим с помощью наших продуктов мотивировать действующих и будущих студентов к получению желаемых специальностей. Повышенный спрос в августе — в преддверии учебного года — логичен, но важнее то, что мы можем видеть круглогодичный спрос на данный продукт. Лидерами традиционно являются Новосибирск и Красноярск, но мы отмечаем интерес клиентов во всех регионах присутствия Сибирского банка». — рассказывает Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк

Общая ставка по кредиту составляет 18,54%, однако клиент платит только 3%, а остальное закрывает государство. Такие условия сохраняются на весь срок учебы и в течении следующих девяти месяцев после окончания — оставшуюся задолженность можно погашать в течение следующих пятнадцати лет. Сумма по кредиту равна сумме за обучение.